В Ульяновской области отремонтируют сельские школы и детсады

В Ульяновской области продолжается работа по развитию образовательной инфраструктуры в сельской местности. Ремонт школ и детских садов находится под контролем губернатора Сергея Морозова.

25 декабря глава региона посетил Скугареевскую среднюю школу и детский сад "Колосок" в рабочем поселке Тереньга. В школе перед началом учебного года заменили десять оконных блоков и отремонтировали раздевалки в спортивном зале, а также обновили входные группы и холл. По итогам осмотра губернатор поручил завершить замену оконных блоков и заменить полы.

В детском саду "Колосок" р.п. Тереньга завершились работы по замене кровли. Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Раиса Антонова, 2018 году запланировано заменить окна и двери.

- Наш садик посещают более 90 детишек. Здорово, что благодаря поддержке региональной власти была отремонтирована крыша, выполнен косметический ремонт групп и складских помещений, кухни, спортивного и музыкального залов, - рассказала Раиса Антонова.

В 2018 году работы по ремонту школ и детских садов запланированы во всех районах Ульяновской области. Необходимые для этого средства предусмотрены в региональном бюджете.