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26.12.2017 17:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За год материальную поддержку получили пять тысяч ульяновцев

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел заседание комиссии по оказанию адресной помощи жителям региона, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

На заседании было рассмотрено три обращения от жителей региона, которым необходима поддержка. Члены комиссии приняли решение выделить более одного миллиона рублей для оказания необходимой помощи обратившимся.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Всего за этот год более пяти тысяч ульяновцев получили материальную поддержку. На оплату дорогостоящего лечения детей, восстановление жилья после пожаров, приобретение специальных технических средств реабилитации было выделено порядка 147 млн рублей.

Житель Ульяновска Евгений Богатов, которому была оказана помощь в лечении сына, поблагодарил губернатора за содействие в решении проблемы. Он обратился к главе региона в январе 2017 года. Сын Евгения Никита родился с аномалией развития наружного и среднего уха, и мальчику была необходима дорогостоящая операция за рубежом. Комиссия приняла решение о выделении двух миллионов рублей на лечение ребенка.

- Я рад, что нашей семье дали возможность сделать ребенку достаточно сложную и дорогостоящую операцию. И мы надеемся, что уже к школе сын будет практически здоров, - рассказал Евгений Богатов.

В 2018 году власти Ульяновской области продолжат оказывать нуждающимся адресную материальную помощь. Необходимые для этого средства заложены в бюджете.

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