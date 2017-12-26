Российские ученые нашли способ бережного изучения нанотрубок

Российские ученые из Москвы и Петербурга совместно с португальскими коллегами впервые смогли измерить электромеханические свойства нанотрубок диаметром в тысячу раз меньше человеческого волоса. Чтобы устранить проблему повреждения поверхности трубки при перемещении сканирующего зонда, исследователи усовершенствовали метод атомно-силовой микроскопии.

Перспективы применения нанотрубок необычайно широки - от создания самых микроскопических устройств и охлаждающих систем для электроники до использования в медицине для производства новых биосовместимых материалов, диагностики и лечения заболеваний.

Однако, как отмечают в пресс-службе ИТМО, чтобы получать материалы с нужными характеристиками, нужно подробно изучить свойства нанотрубок и научиться управлять ими.

Принцип работы атомно-силовой микроскопии основан на сканировании поверхности с помошью иглы-зонда толщиной в несколько тысячных долей микрона. Однако даже такой маленький зонд повреждал нанотрубки при перемещении. Поэтому ученые решили изменить подход и исследовать поверхность от точки к точке. Такой точечный контакт не наносит вреда и позволяет добиться результата. В конце сумма данных со всех точек собирается в четкую картину, позволяя свормулировать трехмерную модель трубки.

- Мы не царапаем поверхность, а аккуратно прощупываем сверху, и мелкие незафиксированные объекты остаются целыми. Для этого, кроме алгоритмов измерения, мы разработали высокоскоростную электронику, которая постоянно в реальном времени обрабатывает сигнал взаимодействия иглы с поверхностью, - отмечает сотрудник отдела разработок NT-MDT Spectrum Instruments Арсений Калинин, автор статьи о новой разработке в последнем номере Ultramicroscopy.

Исследователи уже измерили упругость пептидных нанотрубок и описали, как они ведут себя в электрическом поле, а также изучили их механические свойства и способность изменять размеры под действием электрического поля.