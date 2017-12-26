В Карелии двух железнодорожников убило током при ремонте ЛЭП

Карельские следователи начали проверку по факту гибели двух железнодорожников. Их тела нашли накануне на участке дороги в Суоярвском районе.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следственного комитета, мужчины устраняли обрыв высоковольтной линии электропередач, протянутой рядом с рельсами.

Установлено, что оба получили смертельный удар электрическим током и погибли на месте.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.