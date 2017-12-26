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26.12.2017 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре возбудили дело о гибели ребенка при пожаре

Текст: Ольга Бондаренко (Краснодарский край)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей 10-летнего мальчика, погибшего в результате пожара в краснодарской пятиэтажке по улице Алтайской (часть 1 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности").

В Краснодаре при пожаре в пятиэтажке погиб ребенок

- Возгорание произошло в одной из комнат. После тушения пожара в помещении было обнаружено тело малолетнего мальчика, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В этой комнате на третьем этаже проживала семья из пяти человек - женщина, ее супруг и трое детей. Взрослые не приняли своевременных мер по ликвидации возгорания, не обеспечив безопасное нахождение детей в жилище. В результате погиб старший сын женщины 2007 года рождения.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проверяется информация о том, что в момент ЧП супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительной причиной пожара правоохранители называют неосторожное обращение с огнем. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

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