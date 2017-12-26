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26.12.2017 18:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В МЧС Крыма опровергли слухи о падении метеорита

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное управление МЧС по Республике Крым опровергло гуляющие по соцсетям слухи о падении метеорита или другом чрезвычайном происшествии, произошедшем на полуострове.

Слухи о падении небесного тела, напомним, появились после громкого хлопка в небе над Симферополем, который испугал местных жителей. Ведь во многих жилых домах задрожали стекла, а на припаркованных автостоянках у автомобилей сработала сигнализация. Многие очевидцы рассказывают, что видели в небе самолет или белую инверсионную полосу, которая остается в воздухе после пролета самолета.

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- Никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях, ситуациях или падении метеорита в экстренные службы не поступало, - заявил "РГ" пресс-секретарь ГУ МЧС по Республике Крым Владимир Иванов. - И мы по-прежнему полагаем, что имело место прохождение звукового барьера реактивным самолетом, что может сопровождаться таким явлением.

Эту версию подтверждают и большинство пользователей соцсетей.

- На улице Трубаченко гуляла с ребенком, - написала в "ВКонтакте" жительница Симферополя Мария Ищенко. - Сильный хлопок был, над головой пролетел самолет, след на небе остался. Подумала сначала, что взорвался и падает, но нет все у него хорошо вроде было: сделал круг и полетел в другую сторону.

Другие пользователи соцсетей связывают громкие звуки с проходящими на полуострове военными учениями.

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