Жителей Симферополя напугал громкий хлопок

Жители Симферополя и его пригородов около 16 часов по местному времени услышали сильный хлопок, похожий на взрыв, после которого на небе осталась белая полоса.

О громком хлопке тут же начали писать пользователи соцсетей, находящихся в разных частях города и даже в соседних поселках. "Даже стекла задрожали", - делятся наблюдениями симферопольцы, уточняя количество громких звуков - от одного до четырех.

Кто-то пишет, что перед хлопком видел в небе истребитель, который действительно заметен на многих фотографиях. Поэтому симферопольцы предположили, что военный самолет МИГ перешел над городом на сверхзвуковую скорость, и именно этим объясняется произошедший "звуковой удар".

А часть крымчан начали предполагать, что на полуостров упал метеорит или астероид, потому как военный самолет издает ровный гул.

В ГУ МЧС по Республике Крым "РГ" рассказали, что никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях или разрушениях по каналам экстренных служб не поступало. И, скорее всего, действительно хлопок связан с прохождением звукового барьера военным истребителем на низкой высоте.