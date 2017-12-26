На Ямале число погибших при пожаре в жилом доме увеличилось до семи

Сильнейший ночной пожар в ямальском селе Красноселькуп унес жизни семи человек, а не четверых, как сообщалось ранее. На пепелище, оставшемся от дома, нашли останки еще троих жильцов.

"Вчера вечером обнаружены фрагменты тел трех человек. Говорить о том, чьи они, пока не представляется возможным. Назначен комплекс экспертиз", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, ветхий и уже частично расселенный дом на улице Ленина заполыхал 24 декабря во втором часу ночи, когда все спали. Огонь обнаружили поздно, к приезду пожарных здание было объято пламенем, начала рушиться кровля.

Кто-то смог самостоятельно покинуть дом, двоих вывели спасатели. На первом этаже были обнаружены без признаков жизни мать с детьми 15, 6 и 4 лет. Еще троих пострадавших увезли в районную больницу.

Такие пожары в МЧС называют затяжными из-за проектных особенностей типового двухэтажного деревянного дома. "Межквартирные перегородки пустотные, это способствует быстрому и скрытному распространению огня по зданию. На полную ликвидацию происшествия нужен не один час", - подчеркивают в пресс-службе регионального ведомства.

В Красноселькупском районе 25 декабря был объявлен Днем траура. По данным администрации населенного пункта, семьям погибших и жильцам будет выплачено в общей сложности около семи миллионов рублей компенсации.