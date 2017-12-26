Фирма из Екатеринбурга, снабжающая больницы Свердловской области, собиралась продать в областной онкологический диспансер крупную партию контрафактных препаратов для химиотерапии на сумму 17 миллионов рублей. Как выяснил корреспондент "РГ", законодательство, регулирующее сферу госзакупок, при этом не было нарушено.

Сделка, результат которой для сотен пациенток с раком груди мог оказаться летальным, состоялась бы, если бы неладное не заподозрил главврач медучреждения Вячеслав Шаманский.

- За много лет работы наизусть знаешь список всех поставщиков, которые могут принять участие в аукционе. Особенно это касается поставок препаратов для химиотерапии. Компанию, выигравшую последний аукцион, я раньше не знал. Поэтому задал вопрос производителю, приобретала ли у него эта фирма такую партию лекарств? Мне прислали однозначный ответ: нет. Тогда я направил заявление вместе со всеми документами в прокуратуру, - рассказал Шаманский корреспонденту "РГ".

По словам главврача, подделать именно этот препарат очень сложно, поскольку он поставляется в больницы в герметичных флаконах особой формы, произвести которые кустарно вряд ли возможно. Так что скорее всего лекарства, которые собиралось продать больнице ООО, настоящие, но ворованные. Опустить морально-этический аспект, и все бы ничего - ведь лекарство, не пустышка. Если бы оно хранилось правильно: при температуре от 4 до 8 градусов в специальных медицинских холодильниках. Но у фирмы такого оборудования не было, а малейшее отклонение температурного режима провоцирует потерю лечебных свойств препарата. Он превращается в яд. Поэтому Шаманский и забил тревогу.

В областной прокуратуре собрали совещание, на которое пригласили и региональный Минздрав, и Росздравнадзор, и УФАС, и даже ФСБ. Надо было придумать, как не допустить попадания опасного препарата в больницу. Ведь формально аукцион был признан состоявшимся, победитель определен, а значит, онкодиспансер по закону обязан заключить с ним контракт.

Формально аукцион был признан состоявшимся, победитель определен, а значит, онкодиспансер по закону обязан заключить с ним контракт

- Можно было, конечно, сначала дождаться поставки, потом взять из партии несколько образцов и отправить их на экспертизу, доказать, что они потеряли свою эффективность из-за неправильного хранения. Но в таком случае пришлось бы замораживать счета фирмы, а препарат изымать в качестве вещдока. Тогда больница осталась бы и без лекарств, и без денег на их покупку, а это опасно. Поэтому для начала мы решили отправить руководству ООО прокурорский запрос с требованием объяснить происхождение препарата, - рассказывает Андрей Курьяков, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области.

Проигнорировать требование прокуратуры директор компании Евгений Масликов не мог. Предоставить доказательства легального происхождения товара - тоже. И тогда он не придумал ничего лучше, как позвонить Шаманскому и отказаться от заключения контракта. А в прокуратуру отправил невразумительный ответ: мол, ООО вынуждено было не подписывать госконтракт в связи с тем, что его "поставщик отказался от выполнения взятых на себя обязательств". Что за поставщик, Масликов не уточняет.

Масликов плачется: дескать, это все происки производителя химиопрепарата, который давно хочет вытеснить с рынка всех конкурентов, не гнушаясь привлекать силовые ведомства.

Никаких подтверждений его слов ни в прокуратуре, ни в УФАС не нашли. Зато получили более правдоподобное объяснение происхождения препарата. В ноябре в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту вторичной продажи препаратов, купленных для нужд городского онкодиспансера, на общую сумму 55 миллионов рублей. Был среди них и трастузумаб - то самое лекарство, которое собирался купить для своей больницы Вячеслав Шаманский. По оперативной информации, "Аргентум" стал одним из звеньев цепочки по легализации и сбыту препарата. Сотрудники ФСБ потом нашли похожие флаконы в одной из екатеринбургских квартир. Хранились они в обычном холодильнике. Срок годности некоторых из них уже истек, поэтому там же лежали новые, напечатанные в типографии этикетки с другими датами.

Теперь дело о краже лекарств из питерского онкодиспансера и попытку их перепродажи в Екатеринбурге расследуют с двух концов. В Петербурге - по статье "Мошенничество", в Екатеринбурге - по статье "Подделка медицинских документов". Последний рейд прокуратуры показал, что по адресу, где зарегистрирована фирма, никого нет. Региональное УФАС внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, а Росздравнадзор лишил ее лицензии на торговлю медпрепаратами. Но никто не дает гарантии, что вскоре на рынке не появятся новые фирмы, скажем, "Аурум" или "Платинум", которые опять попытаются продать больницам региона другие "серые" лекарства.

Прокуратура, УФАС и Росздравнадзор предложили изменить условия типового контракта на покупку дорогих медпрепаратов. Теперь в него включат обязательное требование к поставщику предоставить гарантию от производителя товара

Эта история заставила прокуратуру, УФАС и Росздравнадзор задуматься о необходимости изменения условий типового контракта на покупку дорогих медпрепаратов для больниц. Теперь в него включат обязательное требование к поставщику предоставить гарантию от производителя товара, что препарат действительно приобретен у него. По словам замруководителя УФАС по Свердловской области Глеба Старкова, это положение не ограничивает прав добросовестных участников торгов, но в то же время позволяет отсеять тех, кто пытается продать контрафакт.

Участники расследования отмечают: только благодаря слаженной работе всех контролирующих органов удалось предотвратить поставку опасных лекарств в онкоцентр и распутать всю цепочку, по которой "серый" товар прошел, прежде чем оказался в Екатеринбурге. "Если бы не Шаманский, мы бы так ничего и не узнали. Другой главврач, возможно, только порадовался бы тому, что подешевле купил лекарства, и не стал выяснять, откуда они взялись", - говорит Андрей Курьяков. Он призывает всех главврачей быть бдительнее и проверять своих контрагентов.