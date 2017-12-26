Закон города Севастополя от 26 декабря 2017 года № 393-ЗС "О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 26 декабря 2017 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Севастополя на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 35 673 674,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 21 491 944,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 39 459 823,4 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга города Севастополя в сумме 0 рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит бюджета города Севастополя на 2018 год в сумме 3 786 148,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Севастополя на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 40 341 393,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26 863 137,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 41 689 219,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 578 603,8 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга города Севастополя в сумме 0 рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит бюджета города Севастополя на 2019 год в сумме 1 347 825,7 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города Севастополя на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 40 658 039,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26 434 633,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 42 080 380,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 202 565,8 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга города Севастополя в сумме 0 рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит бюджета города Севастополя на 2020 год в сумме 1 422 340,6 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Севастополя и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Севастополя по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам города Севастополя и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя:

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам города Севастополя и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2018 год в сумме 1 698 731,5 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 1 613 450,6 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 1 673 703,6 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на социальную государственную поддержку семей и детей:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Севастополя:

1) на 2018 год в сумме 5 203 058,8 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 7 561 820,4 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 5 614 754,2 тыс. рублей.

7. Установить размер резервного фонда Правительства Севастополя:

1) на 2018 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 4

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Севастополя:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Установить, что доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя в части:

1) налоговых доходов по установленным настоящим Законом нормативам от:

а) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения;

б) налога на доходы физических лиц;

2) неналоговых доходов по нормативу 100 процентов в части:

а) доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

б) сумм конфискаций, компенсаций и иных средств, в принудительном порядке изымаемых в доход бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя в соответствии с федеральным законодательством, законодательством города Севастополя и решениями судов;

в) доходов от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

г) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

д) сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение федерального бюджетного законодательства и бюджетного законодательства города Севастополя (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя), а также денежных взысканий (штрафов), установленных правовыми актами органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

е) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;

ж) денежных взысканий (штрафов) за нарушение федерального законодательства и законодательства города Севастополя о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя из бюджета города Севастополя.

2. Утвердить нормативы отчислений от налоговых доходов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя:

1) на 2018 год в сумме 59 660,9 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 59 655,9 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 61 786,0 тыс. рублей.

2. Утвердить нераспределенный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя:

1) на 2019 год в сумме 11 931,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 12 357,1 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей внутригородских муниципальных образований города Севастополя для осуществления органами местного самоуправления в городе Севастополе указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя:

1) на 2018 год в размере 1,9113;

2) на 2019 год в размере 1,8594;

3) на 2020 год в размере 1,8461.

Статья 7

1. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для предоставления в порядке, установленном Правительством Севастополя, на исполнение органами местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС "О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя" в сфере благоустройства:

1) на 2018 год в сумме 249 523,3 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 260 740,4 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 270 163,3 тыс. рублей.

2. Утвердить нераспределенный объем указанных в части 1 настоящей статьи субвенций внутригородским муниципальным образованиям города Севастополя:

1) на 2018 год в сумме 9 723,8 тыс. рублей

2) на 2019 год в сумме 9 998,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 9 392,9 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение указанных в части 1 настоящей статьи субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для предоставления в порядке, установленном Правительством Севастополя, на исполнение органами местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных полномочий города Севастополя по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС "О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя":

1) на 2018 год в сумме 1 058,0 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 1 058,0 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 1 058,0 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение указанных в части 3 настоящей статьи субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков):

1) на 2018 год в сумме 4 813,1 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 4 911,3 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 4 911,3 тыс. рублей.

2. Утвердить, что источником финансового обеспечения объема бюджетных ассигнований, указанного в части 1 настоящей статьи, являются:

1) средства субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков):

а) на 2018 год в сумме 4 572,4 тыс. рублей;

б) на 2019 год в сумме 4 665,7 тыс. рублей;

в) на 2020 год в сумме 4 665,7 тыс. рублей;

2) собственные средства бюджета города Севастополя:

а) на 2018 год в сумме 240,7 тыс. рублей;

б) на 2019 год в сумме 245,6 тыс. рублей;

в) на 2020 год в сумме 245,6 тыс. рублей.

3. Установить, что средства, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, предоставляются и распределяются бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя в порядке, установленном Правительством Севастополя.

Статья 9

Утвердить на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, которые определены законами города Севастополя, согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 10

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Севастополя:

1) бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

а) на 2018 год в сумме 1 789 495,2 тыс. рублей;

б) на 2019 год в сумме 1 861 190,6 тыс. рублей;

в) на 2020 год в сумме 1 936 254,7 тыс. рублей;

2) бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации:

а) на 2018 год в сумме 1 371,8 тыс. рублей;

б) на 2019 год в сумме 1 130,1 тыс. рублей;

в) на 2020 год в сумме 1 130,1 тыс. рублей.

Статья 11

Установить, что размер платы за услуги, оказываемые государственными казенными учреждениями в соответствии с их учредительными документами, устанавливается исполнительным органом государственной власти города Севастополя, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета города Севастополя, в ведении которого находится соответствующее государственное казенное учреждение.

Статья 12

Органы государственной власти города Севастополя не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов численности государственных гражданских служащих города Севастополя, а также работников государственных учреждений города Севастополя, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными полномочиями (функциями).

Статья 13

Установить, что:

1) Индексация заработной платы работников государственных учреждений города Севастополя, на которых не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190- рр, составляет:

а) в 2018 году - 4,0 процента;

б) в 2019 году - 5,0 процентов;

в) в 2020 году - 4,0 процента;

2) индексация размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы города Севастополя составляет:

а) с 1 января 2018 года - 4,0 процента;

б) с 1 октября 2019 года - 4,0 процента;

в) с 1 октября 2020 года - 4,0 процента.

Статья 14

1. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктами 2 и 4 статьи 78.1, статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов главными распорядителями бюджетных средств города Севастополя в пределах, предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований могут предоставляться субсидии и гранты, определенные частями 2, 3 и 4 настоящей статьи.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в случае:

1) возмещения разницы между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения и пассажирских перевозок;

2) компенсации территориальным сетевым организациям, функционирующим в городе Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня;

3) выполнения юридическими лицами, предоставляющими услуги по содержанию жилых помещений многоквартирных домов, мероприятий в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 годы";

4) осуществления Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 годы";

5) осуществления Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Севтеплоэнерго" расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 годы";

6) оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя" на 2017-2022 годы";

7) оказания государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках Государственной программы города Севастополя "Развитие промышленности города Севастополя" на 2017-2022 годы";

8) оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на содействие развитию молодежного предпринимательства посредством создания и обеспечения деятельности центров молодежного инновационного творчества в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы";

9) выполнения юридическими лицами мероприятий в рамках государственной программы города Севастополя "Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе на 2017-2022 годы";

10) возмещения, в соответствии с законодательством города Севастополя, затрат транспортным организациям в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Севастополе:

а) Государственному унитарному предприятию города Севастополя "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" в связи с осуществлением услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан наземным электротранспортом;

б) Федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога" в связи с осуществлением услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения;

в) Государственному унитарному предприятию города Севастополя "Севастопольский морской порт" в связи с осуществлением услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан морским транспортом;

г) организациям автомобильного транспорта в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;

д) транспортным организациям в связи с предоставлением специальной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан "Социальное такси";

11) возмещения работодателям затрат на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и на другие аналогичные расходы;

12) возмещения индивидуальным предпринимателям затрат на содействие трудоустройству незанятого гражданина по направлению органов службы занятости на созданные дополнительные рабочие места и на другие аналогичные расходы;

13) возмещения работодателям части затрат, связанных с выплатой заработной платы трудоустроенным несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места в свободное от учебы время;

14) компенсации за предоставление социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, негосударственным организациям (индивидуальным предпринимателям), включенным в реестр поставщиков социальных услуг города Севастополя, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

15) возмещения негосударственным организациям затрат, связанных с подготовкой и передачей документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя, в архив, в рамках Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017-2022 годы".

3. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в порядке, установленном Правительством Севастополя, предоставляются в случае:

1) обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям;

2) обеспечения условий деятельности некоммерческих организаций, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя к социально ориентированным некоммерческим организациям, в рамках государственных программ;

3) оказания государственной поддержки Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" на обеспечение текущего содержания здания Константиновской батареи и прилегающей территории в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2022 годы";

4) организации государственной или иной службы севастопольского казачества;

5) реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы" Некоммерческой организацией "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства", Некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе", Некоммерческой организацией "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе";

6) обеспечения деятельности Некоммерческой организации "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" и проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов указанной организацией;

7) оказания государственной поддержки автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Севастополь" на развитие профессионального спорта в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе" на 2017-2022 годы";

8) оказания государственной поддержки спортивным федерациям города Севастополя на развитие видов спорта в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе" на 2017-2022 годы".

4. Гранты в форме субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя" на 2017-2022 годы".

5. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Севастополя, в том числе при предоставлении субсидий за счет межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет города Севастополя из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

6. Размер субсидий из бюджета города Севастополя, предоставляемых в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1, статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации конкретным получателям, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Севастополя, определяется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета города Севастополя, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

Статья 15

1. Утвердить перечень объектов, по которым осуществляются бюджетные инвестиции, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета:

1) в 2018 году согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями города Севастополя и государственными или муниципальными унитарными предприятиями города Севастополя, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

3. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями города Севастополя или государственными унитарными предприятиями города Севастополя, взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, средства по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, сумма которых превышает 100 млн рублей, источником финансового обеспечения которых являются данные бюджетные инвестиции и взносы в уставные (складочные) капиталы, а также средства по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов их исполнителями и соисполнителями, подлежат перечислению на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по г. Севастополю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

4. Операции по зачислению и списанию средств, указанных в части 1 настоящей статьи, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Управлении Федерального казначейства по г. Севастополю, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

5. Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в части 4 настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при соблюдении условий, целей и порядка, установленных федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами города Севастополя, иными нормативными правовыми актами города Севастополя, при предоставлении таких средств. Перечисление средств осуществляется после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств, в порядке, установленном Правительством Севастополя.

Статья 16

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет города Севастополя в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

2. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году государственным бюджетным и автономным учреждениям для финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), а также в объеме остатков субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых в установленном порядке не подтверждена необходимость их направления на те же цели в 2019 году, в объеме неподтвержденных остатков подлежат возврату в бюджет города Севастополя в порядке, установленном Правительством Севастополя.

3. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители бюджетных средств города Севастополя обеспечивают контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных на реализацию мероприятий государственных программ города Севастополя, непрограммных направлений расходов бюджета города Севастополя, в том числе на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, своевременного возврата бюджетных средств, предоставления отчетности.

4. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в соответствии с решениями руководителя финансового органа города Севастополя без внесения изменений в настоящий Закон является перераспределение бюджетных средств, утвержденных настоящим Законом, в случае:

1) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по одной целевой статье расходов, между видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов в связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета города Севастополя, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и Департаментом финансов города Севастополя порядка применения бюджетной классификации;

3) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств, для перечисления в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету города Севастополя из федерального бюджета;

4) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в бюджете города Севастополя на реализацию государственной программы города Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;

5) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в пределах общего объема государственной программы города Севастополя, в связи с изменениями, внесенными в государственную программу, между целевыми статьями, разделами, подразделами, видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов;

6) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Севастополя из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, между главными распорядителями бюджетных средств и (или) целевыми статьями, разделами, подразделами, видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов;

7) перераспределения бюджетных ассигнований, предназначенных для финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в городе Севастополе, между целевыми статьями и видами расходов в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Севастополя;

8) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, между целевыми статьями расходов бюджета, в том числе на вновь вводимые, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

9) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям города Севастополя субсидий для финансового обеспечения выполнения государственного задания и субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, между разделами, подразделами, целевыми статьями, подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

10) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в связи с принятием в порядке, установленном Правительством Севастополя, решений об изменении объемов финансового обеспечения государственных программ города Севастополя за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление непрограммных направлений по главному распорядителю бюджетных средств;

11) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств, в связи с уточнением Управлением Федерального казначейства по г. Севастополю по согласованию с Департаментом финансов города Севастополя групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;

12) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на начало текущего финансового года по бюджету города Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств для проведения расходов на эти же цели;

13) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание исполнительных органов государственной власти города Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств (исполнительными органами государственной власти города Севастополя) в результате образования экономии, связанной с содержанием исполнительных органов государственной власти города Севастополя, в том числе экономии по фонду оплаты труда государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти города Севастополя;

14) фактического получения в процессе исполнения бюджета города Севастополя безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, и направления их на расходы в соответствии с целевым назначением.

5. Установить, что перераспределенные в соответствии с пунктом 13 части 4 настоящей статьи бюджетные ассигнования в части экономии по фонду оплаты труда государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти города Севастополя могут быть направлены исключительно на выплату государственным гражданским служащим исполнительных органов государственной власти города Севастополя премий, материальной помощи и иных выплат, предусмотренных федеральными законами и законами города Севастополя.

6. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств бюджета города Севастополя на 2018 год в объеме превышения утвержденного дефицита бюджета города Севастополя над фактически сложившимися остатками бюджета города Севастополя, образовавшимися по состоянию на 1 января 2018 года, осуществляется после получения решения о выделении из федерального бюджета бюджету города Севастополя дополнительной финансовой помощи.

Статья 17

1. Установить, что в расходах бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных средств для предоставления в городе Севастополе мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы города Севастополя, и других денежных выплат гражданам, проживающим на территории города Севастополя.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти города Севастополя, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Севастополя, с соответствующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку денежных средств для предоставления в городе Севастополе мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями почтовой связи) и исполнительными органами государственной власти города Севастополя, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Севастополя, подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки.

4. Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,77 процента суммы произведенных выплат за счет средств бюджета города Севастополя, а по выплатам за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета, - в пределах размеров, установленных соответствующими федеральными нормативными правовыми актами.

Статья 18

Установить с 1 февраля 2018 года размер индексации 1,063 по выплатам и пособиям, предусмотренным:

1) частью 1 статьи 1 Закона города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 113-ЗС "О порядке и размере выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)";

2) пунктом 2 части 1 статьи 15 Закона города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 111-ЗС "Об организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе Севастополе".

Статья 19

Установить, что расходы на материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в городе Севастополе осуществляются Аппаратом Законодательного Собрания города Севастополя и Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя с последующим возмещением, соответственно, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, перечисляемых главным администраторам доходов бюджета города Севастополя - Аппарату Законодательного Собрания города Севастополя и Департаменту аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.

Губернатор города Севастополя Д.В.Овсянников

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