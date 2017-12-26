СК РФ передаст в международные суды данные об обстрелах Киевом Донбасса

Следователи СК РФ собрали данные об обстрелах Донбасса украинскими силовиками и готовы представить их в международные суды, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, речь идет о серии обстрелов из тяжелых видов вооружений.

"Материалы этих уголовных дел в будущем лягут в основу либо судебных процессов в самой Украине, если что-то изменится на Украине, и они будут расследовать эти преступления в отношении населения и готовы будут наказывать, - мы предоставим, либо это международные суды, международные трибуналы", - сказала она в эфире радио "Вести ФМ".

По словам Петренко, собраны доказательства и установлены конкретные лица из состава СБУ, наносящие удары по мирному населению.