Скончалась актриса из фильма "Звуки музыки" Хезер Мензес-Урих

В Канаде на 69-м году жизни умерла американская актриса канадского происхождения Хезер Мензес-Урих, наиболее известная ролью в фильме-мюзикле "Звуки музыки". Об этом сообщает ТАСС.

Актриса скончалась в провинции Онтарио 24 декабря в окружении членов семьи. По данным СМИ, четырьмя неделями ранее у нее диагностировали смертельную стадию рака мозга.

В "Звуках музыки" (1965 год) Хезер Мензес-Урих сыграла роль Луизы фон Трапп - дочери одного из главных героев. Этот фильм был удостоен пяти премий "Оскар". Также актриса запомнилась своими работами в ряде других кинолент и сериалов, среди которых триллер "Пиранья" (1978) и "Капитан Америка" (1979).

Муж Хезер Мензес-Урих также умер от рака в 2002 году. Вскоре после его кончины актриса основала фонд, занимающийся привлечением средств для исследований раковых заболеваний и поддержки пациентов с онкологией.