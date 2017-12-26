В Берлине мужчина на машине протаранил штаб-квартиру социал-демократов

Мужчина, который на своей машине въехал в фойе здания штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, перед этим пытался поджечь офис Христианско-демократического союза (ХДС), передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в воскресенье около полуночи мужчина на автомобиле въехал в здание Вилли-Брандт-Хаус в районе Кройцберг. Кроме самого виновника инцидента никто не пострадал.

По данным правоохранителей, в тот же день примерно в 22:50 мужчина оставил подозрительный предмет рядом с федеральным офисом ХДС. Стражи порядка обезвредили сумку, в которой среди прочего находились баллоны с газом и жидкость для розжига.

После инцидента у штаб-квартиры СДПГ 58-летнего мужчину задержали неподалеку от машины. В настоящее время он находится в больнице - у него травма головы. Полицейские изъяли из авто канистры с бензином и несколько бутылок жидкости для розжига.

Задержанный подозревается в поджоге при отягчающих обстоятельствах. Расследование инцидента продолжается.