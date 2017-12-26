В Сирии террористы сбили военный самолет

Сирийский военный самолет был подбит террористами в окрестностях города Хама. Пилот погиб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военный источник агентства SANA.

Инцидент произошел над северной частью вышеназванной провинции. Российское агентство также приводит информацию межарабского издания "Аль Масдар", согласно которой пилот был взят в плен, а затем убит.

По всей вероятности, речь может идти об атаке боевиков запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра". По сведениям представителей РФ в комиссии по перемирию сторон, накануне в Сирии было зафиксировано 10 фактов нарушения режима прекращения огня, и большинство из них произошли в районах, которые подконтрольны боевикам этой группировки.