В США допросили отправителя посылки с навозом министру финансов

Секретная служба США допросила жителя Лос-Анджелеса, который отправил на имя министра финансов страны Стивена Мнучина подарочную коробку с навозом.

Американские СМИ выяснили, что отправителем странной посылки оказался психолог, а свой поступок он назвал "актом политического театра".

Напомним, подозрительную посылку недалеко от особняка чиновника обнаружили и досмотрели спецслужбы. Кроме конского навоза, в ней нашли записку неизвестного содержания. На ленте, которой была перевязана коробка, было написано "От американского народа".

Отправителя после допроса отпустили, отмечает ТАСС.