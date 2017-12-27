Из пригорода Дамаска начали эвакуировать тяжелобольных

Из пригорода Дамаска начали эвакуацию тяжелобольных людей. По данным ООН, в районе Восточная Гута в срочной медицинской помощи нуждаются почти 500 человек, в том числе 73 человека, у которых обнаружен рак. Сегодня ночью Сирийский арабский Красный Полумесяц совместно с Международным комитетом Красного Креста начали доставлять больных в Дамаск, передает ТАСС.

В начале декабря спецпосланник ООН по Сирии Стеффан де Мистура заявил, что в вопросе эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты прогресса не наблюдается. Сейчас в том районе находятся порядка 400 тысяч человек, из которых почти половина - дети.