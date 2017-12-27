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27.12.2017 02:07
Рубрика: В мире

Молодой британец в одиночку дошел до Южного полюса

Молодой британец установил новый мировой рекорд, в одиночку дойдя до Южного полюса.

Фото: Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"
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Как пишет РИА Новости, 27-летний Скотт Сирc за 38 дней преодолел более тысячи километров.

"Последние пять недель были чрезвычайно сложными, но я горжусь тем, что стою здесь", - заявил парень. В ходе своего путешествия он вез за собой сани, на которых лежала вся еда и оборудование, намного превышающие по тяжести его собственный вес.

Прошлый рекорд принадлежал норвежцу Эрлингу Кагге, который в одиночку достиг Южного полюса в 1993 году. На тот момент ему было 30 лет.

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