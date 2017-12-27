На Украине уволена 25-летняя замминистра внутренних дел

Правительство Украины приняло решение об отставке 25-летней замминистра внутренних дел страны Анастасии Деевой. Об этом журналистам агентства УНН в среду рассказал украинский вице-премьер Павел Розенко по итогам заседания кабмина. По его словам, Деева подала заявление об увольнении по собственному желанию, а правительство приняло его.

Деева была назначена замглавы МВД по вопросам евроинтеграции в октябре 2016 года. Это назначение главы ведомства Арсена Авакова вызвало резонанс из-за юного возраста зама, а в дальнейшем общественный интерес дополнительно подогрела публикация в ряде СМИ откровенных фотографий Деевой.

Сам Аваков утверждал, что дело исключительно в ее профессиональных качествах, которые были подтверждены в ходе спецпроверки и собеседований. Глава МВД поблагодарил Дееву за службу, утверждая, что она "с блеском" реализовала запланированные проекты.