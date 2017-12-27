Онищенко посоветовал отказаться от поездок в теплые страны

Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко посоветовал встречать Новый год в России.

"Если у кого-то есть возможность куда-то поехать, то не надо резко менять климат. Никаких Сингапуров, Доминикан и другой экзотики. Отдыхать нужно в своем климатическом поясе", - подчеркнул политик.

По его словам, уезжающие в теплые края россияне вернутся домой перед Крещением, когда начинаются самые морозы. Резкие перепады температуры воздуха для человеческого организма - большое испытание. В зоне риска пожилые люди и дети. Для отдыха Онищенко посоветовал выбирать курорты на юге России, передает РИА Новости.