ООН: В Сирию вернулись более 13 тысяч беженцев

В Сирию после очистки большей части территории от боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической организации ИГ) стали возвращаться беженцы, в том числе и из Ливана, сообщила региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиза Абу Халед.

"По данным на конец ноября, в Сирию вернулось 13,4 тысячи беженцев, - передает ТАСС слова чиновницы. - Всего с 2011 по 2017 год Ливан покинуло 49 тысяч сирийцев, которые переместились в другие страны".

Большая честь сирийских беженцев расселялась в лагерях в долине Бекаа и на севере страны. Сейчас их число стало снижаться и впервые за долгое время стало менее 1 миллиона человек.