Путин рассказал о риске укрупнения регионов

На заседании Госсовета в Кремле прозвучал вопрос о вероятности укрупнения регионов.

"С экономической точки зрения это, действительно, часто целесообразно", - согласился президент. Но навязывать нельзя, считает глава государства.

Нужно "сопоставлять плюсы и угрозы, и принимать оптимальные решения", пояснил Владимир Путин, вспомнив идею Ленина, как были созданы суперрегионы с правом выхода из страны. "Записали в Конституции 1924 года и потом из Конституции в Конституцию это все перетекало. Результат хорошо известен - распад Советского Союза", - заметил он.

А комментируя идею освободить Сахалин от уплаты налогов, глава государства не исключил, что вся экономика страны тут же перерегистрируется в этот "налоговый рай".