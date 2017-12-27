Неизвестные "заминировали" московский отель Golden Apple

Неизвестные сообщили о взрывном устройстве в московском отеле "Golden apple". Оперативные службы прибыли к зданию, расположенному по адресу Малая Дмитровка, 11.

Персонал и постояльцев гостиницы срочно эвакуировали. Кинологи проверили все помещения, но опасных предметов не нашли, передает ТАСС. Сейчас спецслужбы ищут телефонных террористов.

Добавим, что за минувшие четыре месяца по всей России было якобы "заминировано" более двух тысяч объектов.

"Подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии, в частности, из Турции, Украины, США и Японии", - рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, атаке телефонных террористов подверглись 75 регионов страны, свыше миллиона человек были эвакуированы.