Новости

Президент Боливии раскритиковал признание Иерусалима Гватемалой 06:03
Онищенко посоветовал отказаться от поездок в теплые страны 05:56
В Юго-Восточной Азии террористы использовали биткоины 05:32
В Россию запретили ввозить животных и птиц из Швейцарии 05:29
Обвинивший экс-президента Аргентины прокурор был убит 05:15
В Венесуэле в 20 раз подорожала продуктовая корзина 04:40
"Амур" вырвал важную победу у "Северстали" 04:17
Москва ограничит полеты американской авиации над Россией 03:55
Камчатских школьников отправили на зимние каникулы 03:48
Экс-менеджера избирательной кампании Трампа обвинили в домогательствах 03:44
В Венесуэле задержали 20 человек за беспорядки на Рождество 03:27
Из пригорода Дамаска начали эвакуировать тяжелобольных 03:20
Японцев атаковала смертельно опасная "плотоядная бактерия" 02:52
Еще несколько человек в КНДР попали под санкции США 02:29
Молодой британец в одиночку дошел до Южного полюса 02:07
Хорватия и Венгрия незаконно депортировали 1,5 тысячи беженцев 01:33
Более 10 человек скончались после употребления рома в Доминикане 01:32
Неизвестные "заминировали" московский отель Golden Apple 01:15
Обьявлен конкурс на поставку поездов для "наземного метро" в Москве 00:45
ООН: В Сирию вернулись более 13 тысяч беженцев 00:23
В аэропорту Ливана задержали 80-летнюю бабушку с 30 кг кокаина 00:22
Три крупных американских города подали иск на Пентагон 26.12.2017
У британского побережья дало крен российское судно 26.12.2017
Нефть марки WTI подорожала до рекордной за 2,5 года цены 26.12.2017
На Кубани застрелена журналистка телеканала 26.12.2017
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
27.12.2017 01:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Неизвестные "заминировали" московский отель Golden Apple

Неизвестные сообщили о взрывном устройстве в московском отеле "Golden apple". Оперативные службы прибыли к зданию, расположенному по адресу Малая Дмитровка, 11.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Ответственность за "телефонный терроризм" ужесточили

Персонал и постояльцев гостиницы срочно эвакуировали. Кинологи проверили все помещения, но опасных предметов не нашли, передает ТАСС. Сейчас спецслужбы ищут телефонных террористов.

Добавим, что за минувшие четыре месяца по всей России было якобы "заминировано" более двух тысяч объектов.

"Подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии, в частности, из Турции, Украины, США и Японии", - рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, атаке телефонных террористов подверглись 75 регионов страны, свыше миллиона человек были эвакуированы.

Главное сегодня

Москва ограничит полеты американской авиации над Россией
МИД: РФ разочарована решением США послать снайперские винтовки Киеву
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Москве получат компенсацию
Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными
Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии