Спасатели проверяют информацию о пожаре в комплексе "Флакон" в Москве, передает ТАСС.

Ранее в экстренные службы поступила информация о возгорании на территории комплекса "Дизайн-завод "Флакон" на севере Москвы. Отмечалось, что со второго этажа одного из зданий идет густой черный дым, проводится эвакуация.

Наряд пожарных выехал на место происшествия по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36. Пожар на площади 9 кв. метров локализован. Горели мебель и личные вещи. Плотое задымление в здании сохраняется.