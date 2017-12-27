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27.12.2017 06:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за циклона в трех районах Сахалина введен режим ЧС

Текст: Юрий Батин

Режим чрезвычайной ситуации из-за мощного циклона действует в трех районах Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника регионального управления МЧС России Вячеслава Мурнаева.

Режим чрезвычайной ситуации с 26 декабря введен в Углегорском, Холмском и Томаринском районах. Мурнаев рассказал, что действие циклона распространилось на северную и центральную части Сахалина. В шести районах области без света остаются более восьми тысяч человек. Ураганным ветром повреждено более 20 кровель.

По оценке пресс-секретаря администрации Томаринского района Сергея Шмакова, сильным ветром, порывы которого достигали 50 метров в секунду, в районе повреждены не только 15 кровель, но и более десяти фасадов домов.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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- 25-26 декабря была сильная метель. Выпало много снега - дома занесены до окон первого этажа. Людям было сложно дойти до работы по этой снежной массе, но неудобство доставляли сильные порывы ветра, - подчеркнул он.

По словам Сергея Шмакова, во время метели оценить объем ущерба было невозможно. В среду, когда ветер утих, коммунальным службам дали задание провести ревизию жилого фонда на своих участках. Начали расчистку снежных завалов и дорожные службы.

- Чтобы обезопасить детей, принято решение и сегодня отменить занятия в школах, - добавил пресс-секретарь.

В Углегорском районе более пяти тысяч человек остаются без света. Как отмечают в районной администрации, ситуация осложняемся тем, что в районе только две котельные работают в штатном режиме, остальные 13 получают питание от дизельных электростанций. Запаса топлива для котельных в Шахтерске хватит в среду всего на несколько часов работы. Горючего на АЗС района осталось менее пяти тонн.

Районные власти пытаются решить вопрос обеспечения электростанций горючим. Однако несколько цистерн с топливом из-за снежных переметов застряли по пути в Углегорск. Помощь обещают оказать соседние районы.

Переметы на дорогах и нулевая видимость не дают возможности и бригадам энергетиков приступить к ремонту своих объектов в Углегорском районе.

- Мы просто не можем добраться до них. Как только улучшится погода и расчистят дороги от снежных заносов, планируем направить в Углегорск дополнительные бригады, - сказала пресс-секретарь ПАО "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.

По данным Сахгидрометеоцентра, за два дня в северной и центральной частях Сахалина выпало до 1,5 месячной нормы осадков. Синоптики отмечают, что циклон ослабевает, сильные ветра и снег сохраняются в Татарском проливе и на западном побережье острова. Улучшение погоды ожидается в четверг.

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