Из-за метели в Магадане закрыли порт и отменили занятия в школах

В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия второй смены в школах Магадана отменены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Докеры морского торгового порта столицы Колымы также прекратили все работы из-за штормового ветра. Его порывы в этом районе сейчас достигают 30 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

Циклон пришел на Колыму из Японского моря. Он охватывает большую территорию - Камчатку, Курилы, Сахалин, часть Хабаровского края и Колыму, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра России по Магаданской области Вера Завадько.

- Циклон будет пополняться теплыми воздушными массами. Это приведет к тому, что он будет получать дополнительную энергию. И периодически то ослабевать, то снова усиливаться, - сказал она.