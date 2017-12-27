Камчатских школьников отправили на зимние каникулы

Зимние каникулы в школах Петропавловска-Камчатского начнутся раньше срока, с 28 декабря, а не с 30-го, сообщили в "РГ" администрации города. В ближайшее время регион накроет очередной снежный циклон.

- Решение о переносе было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в краевой столице. Раннее начало каникул не повлияет на дату их окончания. Как и планировалось, каникулы закончатся 10 января. 11 января ждем детей в школе, - отметили в городском управлении образования.

Фактически каникулы у школьников начались еще вчера - накануне в мэрии сообщили об отмене занятий 26 и 27 декабря из-за непогоды.

Напомним, в ночь на вторник Камчатский полуостров попал под влияние мощного атмосферного вихря. Он принес в край обильные снегопады и штормовой ветер. По данным синоптиков, за сутки в столице региона выпало больше половины месячной нормы осадков.

Дорожные службы всю ночь занимались расчисткой улиц. По данным администрации, к утру коммунальщикам удалось расчистить проезды к школам, детсадам и медучреждениям. Сейчас на дорогах работают свыше 80 снегоуборочных машин.

По информации синоптиков, погода на полуострове вновь испортится в ночь на 28 декабря. Снежный циклон будет бушевать два дня.