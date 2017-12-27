На Камчатку обрушится новый циклон со снегом и ветром

В ночь на 28 декабря к берегам Камчатки со стороны Тихого океана подойдет очередной циклон. Он принесет штормовой ветер и снег с дождем, сообщает региональный главк МЧС.

Во власти непогоды окажутся Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы. В четверг здесь прогнозируются умеренные и сильные осадки в виде снега и снега с дождем. Ветер усилится до 16 метров в секунду, на восточном побережье - до 27 м/с.

Циклон задержится на полуострове до 29 декабря.

Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к осложнению дорожно-транспортной обстановки, нарушениям в работе аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения, к обрывам линий электропередачи и связи. В связи с этим все силы и средства регионального управления МЧС переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели готовы оказать помощь водителям на заснеженных автотрассах. Вдоль дорог будут развернуты пункты обогрева.

Тем временем регион приходит в себя после вчерашнего удара стихии. За сутки в Петропавловске-Камчатском выпало больше половины месячной нормы осадков. Дорожные службы ведут круглосуточную расчистку городских магистралей.

С завтрашнего дня у школьников столицы региона начинаются досрочные зимние каникулы.