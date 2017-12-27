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27.12.2017 08:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В заснеженный район Сахалина отправлен автопоезд с топливом

Текст: Юрий Батин

В Углегорский район Сахалинской области через снежные заносы пробивается автоколонна с ГСМ, сформированная во вторник вечером по решению местных властей. В автоцистернах - более 160 тонн дизтоплива, в котором нуждаются коммунальные объекты и транспорт, сообщили в пресс-службе правительства островного региона.

Фото: depositphotos.com
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Здесь отметили, что одна из главных задач - пробиться в отдаленное село Бошняково, где проживают около 800 человек. Там топлива для котельной осталось примерно на сутки.

- Автопоезд сопровождает снегоочистительная техника из районов. Колонне приходится пробиваться через снежные заносы. Движется она со скоростью не более 20 километров в час, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Садовников.

На преодоление небольшого отрезка дороги между селами Стародубское и Арсентьевка у водителей ушло пять часов.

- Порой приходилось двигаться на ощупь - видимость на дороге не превышала 3-5 метров. Встречались и большие переметы, их высота в отдельных местах достигала трех метров, - говорит начальник дорожного ремонтно-строительного управления Долинского района Евгений Белов.

В конечной точке маршрута - Углегорске - автопоезд ожидают в среду вечером.

В региональном правительстве отмечают: после того, как уляжется непогода, в северные и центральные районы острова прибудет железнодорожный состав с 11 цистернами топлива.

Фото: youtube.com
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Напомним, обрушившийся на Сахалинскую область циклон привел к введению режима чрезвычайной ситуации на территории Холмского, Углегорского и Томаринского районов. Без электроснабжения остаются 26 населенных пунктов. Повреждены крыши 28 жилых домов и трех социально значимых объектов.

По данным правительства региона, на устранении последствий стихии задействованы более 1160 человек и 344 единиц техники. Постепенно восстанавливается движение на дорогах, хотя по-прежнему нет проезда на отрезках между Стародубском и Макаровым, Онорами и Ногликами, Арсентьевкой и Ильинским, Огоньками и Невельском. По восьми маршрутам приостановлено движение междугородних автобусов.

На период шторма не работает паромная переправа Ванино-Холмск. Прервано морское сообщение и с Курильскими островами.

Отменены пригородные поезда сообщением Южно-Сахалинск - Тихая - Поронайск. С задержкой на пять часов ожидается прибытие двух пассажирских поездов из Ноглик в Южно-Сахалинск.

Аэропорт Хомутово работает в штатном режиме.

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