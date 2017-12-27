В Башкирии из торгового центра эвакуировали 15 тысяч человек

Сегодня в Стерлитамаке из торгового центра "Фарби" эвакуировали почти 15 тысяч посетителей. Здесь как раз проходило открытие нового гипермаркета, когда поступил звонок о подозрительном предмете.

- На место выехали специалисты МВД и МЧС, скорая помощь. Сейчас проводится проверка территории, также устанавливается личность звонившего, - прокомментировали в пресс-службе МВД РБ.

Напомним, в ноябре из этого торгового центра и ряда других в Стерлитамаке уже эвакуировали посетителей в связи с анонимными звонками о заложенных взрывных устройствах.