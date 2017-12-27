Сибиряка отправили в колонию за убийство рапирой

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 35-летнему горожанину, заколовшему оппонента рапирой.

Как было установлено в суде, 18 июля 2017 года ранее судимый житель Новосибирска с компанией друзей приехал на машине во двор одного из домов по улице Авиастроителей. Пьяные "визитеры" пытались найти во дворе тайник с закладкой наркотиков. Один из жителей дома сделал нетрезвой компании замечание. Конфликт перерос в драку, и один из участников ссоры вытащил из автомобиля рапиру, с которой его сын занимался в секции фехтования.

- Обвиняемый два раза ударил оппонента клинком рапиры и скрылся, - сообщили "РГ" в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Пострадавший скончался от колото-резаного проникающего ранения груди до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции изучили видео с камер наблюдения и опросили свидетелей. Спустя две недели после случившегося подозреваемого удалось задержать. Им оказался житель Калининского района.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в убийстве, а также принес извинения родным и близким погибшего. Суд приговорил злоумышленника к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.