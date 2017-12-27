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27.12.2017 09:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске двое мужчин пропали после катания на снегоходе

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирские спасатели приступили к сложным поисковым работам в акватории реки Обь в Болотнинском районе. У поселка Усть-Тула два сибиряка пропали после развлекательной поездки на снегоходе.

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Предположительно, они провалились под лед.

- Ранее пропавших искали местные жители, полиция и пожарно-спасательный гарнизон по береговой линии, - сообщили "РГ" в отделе пропаганды ГУ МЧС России по Новосибирской области. - На реке Обь было обнаружено место провала.

Сегодня на место происшествия прибыли четыре спасателя Бердского поисково-спасательного отряда, оснащенные специальным снаряжением. Им предстоит провести сложнейшие водолазные работы на замерзшей реке с сильным подледным течением.

- Место проведения водолазных работ находится в 15 метрах от берега, где глубина водоема составляет от 2,5 до 4 метров, - сообщают спасатели. - Толщина ледового покрова достигает 80 сантиметров.

Спасателям необходимо найти подо льдом провалившийся снегоход и пропавших мужчин.

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