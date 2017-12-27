Прорвавшуюся через таможню машину бросили в Ленобласти

Микроавтобус, прорвавшийся через таможню на финской границе в Ленобласти, обнаружили брошенным неподалеку - в поселке Торфяновка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным полицейского главка, сообщение о нештатной ситуации на пропускном пункте "Торфяновка" поступило в 02.40. В машине, приехавшей из Финляндии, было два человека - водитель и пассажир. Когда сотрудник таможни залез в микроавтобус для проверки, они вдвоем вытолкнули его из салона и рванули вперед, сбив шлагбаум.

Таможенник получил травмы. Ранее СМИ сообщали о том, что мужчины были вооружены и даже стреляли, однако официального подтверждения эта информация не нашла.

В полиции отмечают, что личности нарушителей уже установлены, сейчас их ищут сотрудники уголовного розыска.