Сбежавшую калининградскую школьницу нашли в Петрозаводске

Калининградскую школьницу, которая два дня назад ушла из дома и пропала, нашли в Петрозаводске. Как сообщает калининградская полиция, вначале девушка направилась в Санкт-Петербург на самолете. Там беглянка пересела на поезд, следующий в столицу Карелии.

С сообщением о пропаже 17-летней жительницы Гвардейского района в дежурную часть 25 декабря обратились ее родственники. Правоохранители выяснили, что школьница взяла с собой мобильный телефон, гражданский паспорт и немного вещей. Ранее старшеклассница неоднократно говорила, что хотела бы жить самостоятельно.

Вскоре стало известно, что девушка прилетела в Санкт-Петербург. По всем автомобильным и железнодорожным вокзалам Северной столицы разослали ориентировки. Так удалось узнать, что юная калининградка отправилась в Петрозаводск на поезде.

На железнодорожном вокзале карельской столицы девушку уже встречали сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте. О том, что беглянка цела, невредима и находится под присмотром, полицейские сообщили ее родственникам. Во время побега на ее жизнь и здоровье никто не покушался.

До приезда родственников девушка будет находиться в Петрозаводске, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.