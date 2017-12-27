В Ленобласти возбуждено дело о нападении на таможенника

Ленинградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело в отношении водителя и пассажира микроавтобуса, прорвавшегося через таможню на МАПП "Торфяновка".

Обоим вменяют статью "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Стали известны подробности случившегося. После пересечения финской границы и прохождения пограничной проверки микроватобус направился к пункту таможенного досмотра. За рулем был 37-летний мужчина, а на заднем пассажирском сидении - 35-летний гражданин Финляндии. Когда к ним в машину подсел таможенник, водитель вдруг повернул к выезду, сбил шлагбаум и оказался за территорией пропускного пункта.

После чего он прямо на ходу вытащил предмет, похожий на пистолет, и велел сотруднику таможни выйти из машины. Завязалась неравная борьба - двое нарушителей вытолкнули таможенника на дорогу, а сами уехали. По счастливой случайности пострадавший отделался лишь незначительными травмами.

Позже машину нашли брошенной в Торфяновке. Личности обоих подозреваемых установлены, сейчас их ищут. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.