Новости

Глава столичной полиции прибыл на место захвата заложников в Москве 10:59
Пожар на складе в подмосковном Домодедово локализован 10:44
Чиновников Нового Уренгоя наказали после речи школьника в бундестаге 10:41
Съемочная команда "Доктора Кто" в последний раз поздравила фанатов 10:37
В Москве мужчина открыл стрельбу на фабрике 10:34
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником 10:28
Морские испытания комплекса "Панцирь-МЕ" начнутся в 2018 году 10:22
Съемки "Игры престолов" приостановлены 10:20
ЛНР направила пленных к месту обмена с властями Украины 10:18
На Чукотке из-за ветра вынужденно сел Ми-8 10:17
АСВ призвал улучшить работу с активами "лопнувших" банков 10:09
Беларусь и Румыния создадут консорциум университетов 10:08
В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на водителя автобуса 10:07
В Ижевске в обрушившийся дом начали заселять людей 10:05
В Новосибирске двое мужчин пропали после катания на снегоходе 09:54
В Волгограде задержали изготовителей суррогатного алкоголя 09:52
Сибиряка отправили в колонию за убийство рапирой 09:50
Видео: В Московском зоопарке появились "пингвины мистера Поппера" 09:49
Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги 09:29
Из-за метели в Магадане закрыли порт и отменили занятия в школах 09:22
Генштаб ВС РФ: США обучают террористов на своих базах в Сирии 09:14
Названы крупнейшие ипотечные кредиторы России 08:37
В России предложили создать реестр сделок, проводимых через блокчейн 08:30
Цена на нефть пошла вверх 08:22
На Камчатку обрушится новый циклон со снегом и ветром 08:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
27.12.2017 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на водителя автобуса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге поймали мужчину, который, предположительно, ранил ножом водителя экскурсионного автобуса.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, нападавшего задержали около пяти утра на набережной реки Оккервиль. Известно, что мужчине 44 года. Сейчас с ним общаются сотрудники полиции.

Фото: Александр Корольков/РГ
У водителя попавшего в ДТП автобуса произошло кровоизлияние в мозг

Напомним, 25 декабря водитель джипа Range Rover не поделил дорогу со школьным автобусом. Обе машины остановились, водители вышли поговорить. Но беседы в спокойных тонах не получилось: водитель джипа достал нож и несколько раз ударил оппонента.

Свидетелями нападения стали дети, их родители и несколько школьных учителей. Они ехали на экскурсионном автобусе из музея домой.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавший скрылся. Два дня велись поиски подозреваемого.

В Следственном комитете случившееся квалифицируют как покушение на убийство. Расследование дела глава ведомства Александр Бастрыкин взял под личный контроль.

Главное сегодня

Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
ЛНР направила пленных к месту обмена с властями Украины
Генштаб ВС РФ: США обучают террористов на своих базах в Сирии
Российские дипломаты напомнили Западу о поражении Наполеона
Москва ограничит полеты американской авиации над Россией