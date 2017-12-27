В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на водителя автобуса

В Петербурге поймали мужчину, который, предположительно, ранил ножом водителя экскурсионного автобуса.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, нападавшего задержали около пяти утра на набережной реки Оккервиль. Известно, что мужчине 44 года. Сейчас с ним общаются сотрудники полиции.

Напомним, 25 декабря водитель джипа Range Rover не поделил дорогу со школьным автобусом. Обе машины остановились, водители вышли поговорить. Но беседы в спокойных тонах не получилось: водитель джипа достал нож и несколько раз ударил оппонента.

Свидетелями нападения стали дети, их родители и несколько школьных учителей. Они ехали на экскурсионном автобусе из музея домой.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавший скрылся. Два дня велись поиски подозреваемого.

В Следственном комитете случившееся квалифицируют как покушение на убийство. Расследование дела глава ведомства Александр Бастрыкин взял под личный контроль.