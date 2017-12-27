На Кубани после убийства тележурналистки завели дело

В Краснодарском крае Лабинский межрайонный следственный отдел краевого управления СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 29-летней супруги - журналистки местного телеканала "Лаба" Жанны Вебер.

По информации пресс-службы краевого управления СК РФ, супруги состояли в браке, но в последнее время проживали раздельно. По версии следствия, утром 26 декабря во время бытового конфликта "мужчина выстрелил из травматического оружия в супругу". Она получила огнестрельное ранение головы и скончалась в машине скорой помощи.

Подозреваемый в преступлении скрылся с места происшествия. Он объявлен в федеральный розыск, сообщил представитель ведомства.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.