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27.12.2017 12:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани после убийства тележурналистки завели дело

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Краснодарском крае Лабинский межрайонный следственный отдел краевого управления СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 29-летней супруги - журналистки местного телеканала "Лаба" Жанны Вебер.

Фото: vesti.ru
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По информации пресс-службы краевого управления СК РФ, супруги состояли в браке, но в последнее время проживали раздельно. По версии следствия, утром 26 декабря во время бытового конфликта "мужчина выстрелил из травматического оружия в супругу". Она получила огнестрельное ранение головы и скончалась в машине скорой помощи.

Подозреваемый в преступлении скрылся с места происшествия. Он объявлен в федеральный розыск, сообщил представитель ведомства.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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