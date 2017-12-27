В Екатеринбурге возбудили дело о стрельбе на овощебазе

Очередной конфликт с применением оружия случился на четвертой овощебазе в Екатеринбурге, которая регулярно попадает в криминальные сводки как место разборок. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, сообщает сегодня управление МВД области.

О самом инциденте в кафе на улице Завокзальной (заведение находится на территории базы) стало известно накануне: в 11.30 сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции № 11, на место тут же выехала следственно-оперативная группа МВД и бойцы ОМОН.

"С травмами в больницу попали двое молодых людей. У одного был сломан нос, его врачи осмотрели и отпустили домой. У второго (работника точки общепита) - огнестрельное ранение, предположительно из пистолета, в область колена. Он прооперирован и пока находится под присмотром медиков", - рассказал официальный представитель главка свердловской полиции Валерий Горелых.

По его данным, причиной конфликта могло стать вымогательство - такова одна из отрабатываемых внутренними органами версия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Подозреваемый - молодой человек 1993 года рождения - скрылся с места происшествия на KIA Rio. Иномарку и стрелка сейчас ищут. Сотрудники полиции изъяли ряд вещдоков, том числе - гильзы от пистолета", - сообщил полковник Горелых.

Расследование продолжается.