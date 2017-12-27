Американские ПВО и не думали ее сбивать. В результате головная капсула ракеты успешно приводнилась в акватории Сиэтла (штат Вашингтон).

Что это было?

Во все времена на пути человеческого прогресса стояло сострадание. Испанский морской порт, из которого в океанскую даль 500 лет назад уплывал Колумб, был, надо полагать, так же, как и многие сегодняшние российские порты, вокзалы и города, полон бродяг, больных и нищих. Каждому из этих людей, безусловно, требовалась немедленная, реальная помощь. Каждый из несчастных был бы рад ломтю хлеба, лоскуту теплой материи. Любому могла бы помочь даже малая часть тех средств, которые затратили на снаряжение трех каравелл.

Но было так, как было. Колумб уплыл. И распахнулся Новый Свет. Подробными примерами история переполнена. Программа "Европа - Америка-500", о которой идет речь, иного масштаба. Но она - из того же ряда. Говоря о ней, нельзя не думать о сострадании. Нельзя не помнить о ее фоне - удручающем российском фоне, на котором она была осуществлена.

Программа была чрезвычайно дорогой - почти миллиард рублей. Наблюдая по телевидению за стартом космической ракеты, многие из россиян наверняка говорили: лучше бы построить интернаты для беспризорных; лучше бы купить коляски для инвалидов; лучше бы помочь пенсионерам; а еще лучше... Спорить в таких случаях трудно. И безнравственно: беспризорных - тысячи, инвалиды - беспомощны, пенсионеры - в нищете.

Все так. Но есть опыт истории. Опыт больших и малых порывов. Прорывов, холодно возвышающихся над состраданием и сиюминутной целесообразностью. Прорывов, которые в конечном счете приносят пользу несоизмеримо более значительную и масштабную, чем та, которую могло бы принести простое и благородное распределение съестных припасов с колумбовых каравелл между теми, кто бродяжничал в порту.

Таковы закономерности прогресса. Такова сущность дерзаний - больших и малых. "Европа - Америка-500" - лишь один из примеров.

Полыхнув огнем, ракета ушла вверх сквозь низкие облака, окутавшие этой ночью космодром Плесецк от горизонта до горизонта. Когда огненный хвост ракеты исчез в разрыве туч, матовый купол неба над космодромом вспыхнул на мгновение ровным дневным светом. Теперь можно было ясно увидеть тысячи лиц, обращенных к небу, фото- и телекамеры журналистов, пассажирский состав, застрявший в тупике неподалеку, сколоченный из досок пункт наблюдения, рекламные щиты, автобусы, ангары, военные тягачи - всех и все, что сопутствовало в ноябрьскую ночь запуску космического корабля "Союз" в направлении Соединенных Штатов Америки. В этом направлении космические ракеты с советских военных пусковых комплексов не стартовали, слава богу, никогда.

"Бредовая" идея пришла в голову конструктору космической техники Алексею Базлову. Всю жизнь Алексей конструировал ракеты, способные доставить ядерные боеголовки в любую точку земного шара. Однажды ему подумалось, что неплохо бы и правда доставить что-нибудь этакое на другую сторону шарика, в Америку, например. Ну, не боеголовку, конечно. Какой-нибудь мирный груз - к примеру, послания политических лидеров России американцам или образцы продукции молодого российского бизнеса. Да мало ли что можно придумать? Главное - запустить настоящую ракету, главное показать, что космос может и должен быть мирным, что новейшие технологии способны работать во благо, а не во зло.

Базлов отослал свою идею не в адрес правительства и не в Верховный Совет, а в Фонд социальных изобретений, поскольку вполне сознавал "бредовость" проекта, безнадежность его реализации. В Москве конверт из Самары попал в руки президенту фонда Геннадию Алференко. В этом и заключалось главное везение Базлова. И удача всей затеи.

Как вы думаете, что загрузили в капсулу эти "безбашенные" люди? Подарки для жителей США...

Подробности беспрецедентной акции - в следующем номере "Родины".