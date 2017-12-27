Трейлер: новый "Вий" - без Вия, но с Джеки Чаном и Шварценеггером

На YouTube опубликован яркий и местами вырвиглаз-суетливый официальный тизер-трейлер художественного фильма "Тайна Печати дракона: путешествие в Китай". Где, среди прочего, можно наблюдать такое диво, как первый в истории поединок Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера!

Все это светопреставление - сиквел блокбастера 2014 года "Вий", в котором к Джейсону Флемингу помимо Чана и Шварценеггера присоединился не менее яхонтовый наш Рутгер Хауэр.

Как грозятся создатели, в продолжении зрители обсоятельно узнают, зачем путешественника Джонатана Грина (Флеминг) понесло в этот самый Китай.

"Трюки, эффектные костюмы, графика, спецэффекты и, конечно, во всей своей статной красоте предстаёт Великая принцесса. В ярких сценах можно уловить мистический образ "Поднебесной", раскрытый в картине", - описывается. "Разные техники боя, динамика приемов, неожиданные орудия - создатели фильма надеются, что смогут удивить зрителя", - завлекательно присовокупляется.

"Вий"-2014 был снят Олегом Степченко по гоголевским мотивам. Его действо происходит в начале XVIII века: картограф Грин на своей самоходной карете отправляется в экспедицию через Евразию. Проследовав через Княжество Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он въезжает на территорию Западной Украины, сбивается с пути, пересекается с ритором Тиберием Горобцом и богословом Халявой... и начинается!..

Картина получила неоднозначные, но по большей части все-таки нейтральные оценки критиков, собрав в прокате 1,2 миллиарда рублей.

Премьера сиквела, первого в истории российско-китайского полнометражного художественного фильма в постановке все того же Степченко, заявлена на следующий год. Бюджет ленты - без малого три миллиарда рублей.

Плюс на 2018-й обещана и премьера триквела, фильма "Путешествие в Индию. На пороге бессмертия". В нем, возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, Грин будет вынужден сойти в Индии… и начнется!...