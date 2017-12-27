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27.12.2017 16:54
Рубрика: Власть

Захарова отчитала украинских дипломатов за борца с "русокрысами"

Текст: Владислав Воробьев

В МИД Украины, видимо, рассчитывали удивить мир своим ноу-хау. Они призвали на защиту "украинско-кошачьих" интересов Амбасссадора. Но в итоге сами нарвались на очередную порцию язвительных комментариев. Не упустила очередного повода отчитать украинских коллег за "тупой национализм" и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщил о появлении в его ведомстве новой штатной единицы. На работу в министерство взяли не человека, а кота. Зачем? Вот тут украинские дипломаты "блеснули" креативом по-киевски. Макеев объявил, что в МИД Украины появился свой борец с "русокрысами" по имени Амбассадор. По словам дипломата, кот "будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки".

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Возможно, кому-то и было смешно. Но большинству, очевидно, в очередной раз от слов представителя Киева стало крайне грустно.

Вот что по поводу появления борца с "русокрысами" написала в Facebook Захарова: "Украинско-кошачьи интересы? Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет? Ну что можно сказать… Поздно, коллеги, исход крыс не за горами: вы уверенно идете ко дну, раз одна надежда - на котов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики".

А затем добавила: "Если серьезно: это национализм как он есть, тупой и бессмысленный. Надеюсь, что СММщикам (скорее всего, не украинским) за это не платили".

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