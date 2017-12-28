Американцев призвали избегать район взрыва в Петербурге

Гражданам США следует избегать посещение района в Санкт-Петербурге, где в среду произошел взрыв. С таким призывом к американцам обратился госдепартамент.

"СМИ сообщают о взрыве в торговом центре в Санкт-Петербурге. Гражданам США следует избегать этот район и следить за местными новостями для получения дальнейшей информации", - приводит ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп также рекомендовал гражданам США связаться со своими родственниками, проинформировав их о своем состоянии, а также сохранять бдительность.

Напомним, в среду вечером в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге взорвалось неустановленное устройство. СК квалифицировал произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.