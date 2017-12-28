Закон Чеченской Республики от 26 декабря 2017 года № 54-рз "О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Принят Парламентом Чеченской Республики 21 декабря 2017 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2018 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 65 107 577,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 53 946 554,8 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 11 161 022,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 74 989 635,9 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервных фондов в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 2018 год в размере 4 799 239,8 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 1 января 2019 года в сумме 4 799 239,8 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета по расходам в сумме 9 882 058,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) и 4,0 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2019 год в сумме 59 362 353,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 47 395 208,8 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 11 967 144,7 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 60 160 038,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 47 655 199,2 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 12 504 839,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год в сумме 70 403 835,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 533 564,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 71 142 084,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 090 179,5 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервных фондов на 2019 год в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 2019 год в размере 4 308 172,1 тыс. рублей и на 2020 год в размере 4 251 645,4 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 1 января 2020 года в сумме 4 308 172,1 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме 4 251 645,4 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета по расходам на 2019 год в сумме 11 041 481,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 10 982 045,5 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов формируются за счет федеральных, региональных налогов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Законом Чеченской Республики от 19 ноября 2009 года № 63-РЗ "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в республиканский бюджет" и приложением 3 к настоящему Закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

В связи с отсутствием в Гудермесском городском поселении Гудермесского муниципального района исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, налоговые и неналоговые доходы, мобилизуемые на территории указанного городского поселения, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики зачислению в бюджет муниципального поселения, зачисляются в бюджет Гудермесского муниципального района.

3. Установить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, исходя из зачисления в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики от указанного налога, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы (администраторы) доходов республиканского бюджета, источников финансирования дефицита республиканского бюджета, бюджетов городских округов, муниципальных районов и бюджетов поселений Чеченской Республики

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов республиканского бюджета - органов государственной власти Чеченской Республики согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита республиканского бюджета - органов государственной власти Чеченской Республики согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, бюджетов городских и сельских поселений Чеченской Республики - органов государственной власти Чеченской Республики согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 11 493 079,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 11 795 772,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 12 028 427,9 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чеченской Республики на 2018 год в сумме 1 808 703,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 173 460,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 328 398,3 тыс. рублей.

Статья 6. Республиканский фонд финансовой поддержки городских округов и муниципальных районов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить республиканский фонд финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов:

1) на 2018 год в сумме 2 185 072,6 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 2 185 072,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2 185 072,6 тыс. рублей.

2. Утвердить в расчетах республиканского фонда финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов и городских округов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов следующие показатели:

1) средний по муниципальным районам и городским округам уровень налоговых доходов в расчете на одного жителя, прогнозируемый в 2018 году в сумме 3 299 рублей, в 2019 году в сумме 3 299 рублей и 2020 году в сумме 3 299 рублей;

2) средний уровень расходных обязательств муниципальных районов и городских округов в расчете на одного жителя в 2018 году в сумме 3 848 рублей, в 2019 году в сумме 3 848 рублей и на 2020 год в сумме 3 848 рублей;

3) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2018 год - 0,901, на 2019 год - 0,901 и на 2020 год - 0,901.

3. Утвердить распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов и городских округов из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов:

1) на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

4. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и другие социально значимые выплаты.

Статья 7. Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить объем субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики:

1) на 2018 год в сумме 20 275 236,4 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 20 275 236,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 20 275 236,4 тыс. рублей.

2. Утвердить в расчетах размера субвенций из республиканского бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов размер субвенций в расчете на одного жителя в 2018 году в сумме 299 рублей, в 2019 году в сумме 299 рублей и 2020 году в сумме 299 рублей, исходя из следующих показателей:

1) общая численность жителей в поселениях 1 086 692 человека;

2) средний расчетный налоговый доход на одного жителя поселения в 2018 году в сумме 183 рубля, в 2019 году в сумме 183 рубля и в 2020 году в сумме 183 рубля;

3) прогнозные налоговые и неналоговые доходы бюджетов всех поселений в 2018 году в сумме 232 772,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 232 772,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 232 772,0 тыс. рублей.

3. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений Чеченской Республики по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год - 0,757, на 2019 год - 0,757 и на 2020 год - 0,757.

4. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики:

1) на 2018 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 8. Межбюджетные трансферты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики:

1) на 2018 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования Чеченской Республики, государственный внутренний долг Чеченской Республики, предоставление государственных гарантий Чеченской Республики в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Чеченской Республики:

1) на 2018 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Республики по государственным гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 700 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 298 239,0 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме 96 113,0 тыс. рублей.

3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Чеченской Республики:

1) на 2018 год в сумме 4 011,2 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 1 945,4 тыс. рублей и на 2020 год 1 364,2 тыс. рублей.

4. Государственные гарантии Чеченской Республики в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не предоставляются.

5. Установить, что Правительство Чеченской Республики в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете республиканского бюджета в объеме, утвержденном Программой государственных внутренних заимствований Чеченской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

6. Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов, указанных в части 5 настоящей статьи, не утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

7. Министерство финансов Чеченской Республики является органом, уполномоченным от имени Чеченской Республики на привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете республиканского бюджета и на осуществление предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики действий, связанных с получением указанных кредитов.

Статья 10. Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты государственной собственности Чеченской Республики

Утвердить капитальные вложения в объекты государственной собственности Чеченской Республики, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета в 2018 году, согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 11. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2018 году

1. Установить, что указы Главы Чеченской Республики, постановления и распоряжения Правительства Чеченской Республики, принятые после вступления в силу настоящего Закона и влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные в настоящем Законе, должны содержать норму, предусматривающую источник их финансирования в текущем году.

2. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств республиканского бюджета на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в республиканский бюджет с внесением соответствующих изменений в настоящий Закон.

3. В случае если законодательные акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств республиканского бюджета, противоречат настоящему Закону, применяется настоящий Закон.

4. В случае если реализация законодательного акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования, определенными в республиканском бюджете на 2018 год, такой законодательный акт реализуется в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом.

5. Разрешить Правительству Чеченской Республики предоставить право главным распорядителям средств:

1) осуществлять централизованные расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и обмундирования, учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря, льготный и бесплатный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения, приобретение медикаментов для оказания отдельных видов высокотехнологической медицинской помощи. Передача оборудования, расходных материалов, лекарственных средств и другого имущества республиканским учреждениям или в собственность городских округов и муниципальных районов осуществляется в порядке и на условиях, которые устанавливаются Правительством Чеченской Республики;

2) вносить изменения в размеры финансового обеспечения мероприятий государственных программ Чеченской Республики в случаях внесения соответствующих изменений в государственные программы Российской Федерации, реализуемые на территории Чеченской Республики.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Чеченской Республики.

7. Принятие нормативных правовых актов Чеченской Республики о предоставлении и пролонгации налоговых льгот, имеющих низкую бюджетную и социальную эффективность, не допускается.

8. Разрешить Министерству финансов Чеченской Республики, главным распорядителям средств республиканского бюджета увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доход деятельность, в пределах поступивших в республиканский бюджет доходов от указанной деятельности, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись и в бюджетные росписи главных распорядителей средств республиканского бюджета.

9. Установить, что расходы республиканского бюджета финансируются по мере фактического поступления доходов и (или) источников финансирования дефицита республиканского бюджета и с учетом его дефицита.

10. Предоставить Правительству Чеченской Республики право определить перечень приоритетных расходов республиканского бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.

11. Правительство Чеченской Республики вправе установить порядок доведения до главных распорядителей средств республиканского бюджета лимитов бюджетных обязательств по расходам, за исключением расходов, включенных в перечень, предусмотренный частью 10 настоящей статьи, а также расходов, осуществляемых за счет средств, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом фактического поступления в республиканский бюджет доходов и (или) источников финансирования дефицита бюджета.

12. Установить, что погашение кредиторской задолженности по принятым, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2018 года обязательствам, производится главными распорядителями средств республиканского бюджета в первоочередном порядке за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2018 год.

Статья 12. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями

1. Остатки средств государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Чеченской Республики на счете Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике в 2018 году в республиканский бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, на основании соглашения, заключенного между

Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике и Министерством финансов Чеченской Республики.

2. Остатки средств, поступающих во временное распоряжение государственных казенных учреждений Чеченской Республики и исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики, на счете Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике в 2018 году в республиканский бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, на основании соглашения, заключенного между Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике и Министерством финансов Чеченской Республики.

3. Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в частях 1, 2 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Чеченской Республики, государственными казенными учреждениями Чеченской Республики и исполнительными органами государственной власти Чеченской Республики платежных документов, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 13. Показатели сводной бюджетной росписи по расходам на 2018 год

1. Министерству финансов Чеченской Республики в срок до 31 декабря 2017 года:

1) утвердить порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

2) утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам довести до главных распорядителей средств республиканского бюджета.

2. Министерство финансов Чеченской Республики в ходе исполнения настоящего Закона вправе вносить по представлению главных распорядителей средств республиканского бюджета изменения в:

1) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета - в случае передачи полномочий от одного главного распорядителя бюджетных средств республиканского бюджета другому по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или направлений расходов;

2) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов республиканского бюджета - при передаче администрациям муниципальных районов и городских округов государственных полномочий Чеченской Республики;

3) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов республиканского бюджета путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям уполномоченных контрольно-надзорных органов;

4) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов республиканского бюджета - в случае образования в ходе исполнения республиканского бюджета на 2018 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

5) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов республиканского бюджета - на суммы средств, предоставляемых республиканским органам исполнительной власти, бюджетам городских округов и муниципальных районов за счет средств резервных фондов, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами Правительства Чеченской Республики;

6) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов республиканского бюджета - по обращениям органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся государственными заказчиками (исполнителями и соисполнителями) государственных программ, в целях участия в реализации на территории Чеченской Республики государственных программ Российской Федерации;

7) иных случаях, установленных бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров

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