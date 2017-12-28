Закон Чеченской Республики от 26 декабря 2017 года № 55-рз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Принят Парламентом Чеченской Республики 21 декабря 2017 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики (далее - Фонд) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 15 032 502,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 000 502,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 15 032 502,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 15 582 706,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 550 706,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 204 773,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 172 773,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 15 582 706,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16 204 773,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2018 году

1. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховой медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Чеченской Республики, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, полученные в 2017 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Чеченской Республики, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

3. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, получаемые в 2018 году сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда на 2018 год без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить нормированный страховой запас Фонда, предназначенный для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования Чеченской Республики, на 2018 год в сумме 1 232 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 232 000,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 232 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда направляются на финансовое обеспечение расходов, предусмотренных частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся в бюджете Фонда на 1 января 2018 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса Фонда в 2018 году, за исключением остатков средств, подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров

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