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Домработница обвинила в насилии актрису из "Настоящих домохозяек"

Новость 28.12.2017, 17:35 | Текст: Олег Усков
Фото: twitter.com/CarltonGebbia13
Фото: twitter.com/CarltonGebbia13

Праздник - каждый день: актриса Карлтон Геббиа оказалась в центре скандала. Как пишет TMZ, на нее подала в суд ее бывшая домработница и экономка. Обвиняя актрису в нескольких эпизодах насилия. Зачастую - вполне вычурного.

Как следует из заявления женщины, имя которой не разглашено, первый раз Карлтон, склонная, как выяснилось, к алкогольным злоупотреблениям, атаковала несчастную в 2011 году в ее особняке в Беверли-Хиллз. При этом бедняга настаивает, что нападавшая использовала ее как тряпку - буквально помыв ею пол.

Согласно жалобам, акты насилия со стороны актрисы следовали неоднократно. Как физического, так и в плане психологического давления и разного рода словесных обзывательств. Последний инцидент - четыре месяца назад: актриса опять перепила и набросилась на прислугу. Причинив ей серьезные травмы.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP
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Уточнено: жертва пожаловалась мужу Карлтон, что та в припадке буйства разгромила бейсбольной битой телевизор. На что актриса взбеленилась и вновь атаковала пытавшуюся успокоить ее домработницу. В результате жертва так пострадала, стукнувшись об дверь, что две недели не могла трудиться. После чего была уволена.

При этом жертва утверждает, что у Карлтон явно серьезные психологические проблемы, и за те шесть лет, что она на нее работала, актриса постоянно пыталась увечить себя и даже покончить жизнь самоубийством.

Представитель актрисы от комментариев отказался.

Карлтон родилась в Лондоне. На экранах дебютировала в 1993 году. Помимо реалити "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" (The Real Housewives of Beverly Hills) снялась в сериалах "Молодые и дерзкие", "Непредсказуемая Сьюзан", фильмах "Глаза змея", "Сексперимент", "Слезы ей к лицу", комедии с Тимоти Далтоном и Настасьей Кински "Таймшер".

У Элизабет трое детей от продюсера "Домохозяек" Дэвида Геббиа, с которым они в настоящее время разводятся.

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