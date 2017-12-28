Закон Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Принят Курганской областной Думой 26 декабря 2017 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 38 133 185,5 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 19 757 850,0 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 18 375 335,5 тыс. рублей, в том числе:

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 18 374 760,5 тыс. рублей, из них:

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 14 362 203,2 тыс. рублей;

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 2 094 338,7 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 836 928,2 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 81 290,4 тыс. рублей;

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 575,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 40 688 500,5 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами (дефицит) областного бюджета в сумме 2 555 315,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 23 821 582,8 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 19 985 854,0 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 3 835 728,8 тыс. рублей, в том числе:

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 835 153,8 тыс. рублей, из них:

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 1 849 484,1 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 903 502,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 82 167,7 тыс. рублей;

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 575,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 23 821 582,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 1 765 019,7 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 23 533 634,0 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 19 784 695,0 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 3 748 939,0 тыс. рублей, в том числе:

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 748 364,0 тыс. рублей, из них:

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 1 747 178,4 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 919 017,9 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 82 167,7 тыс. рублей;

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 575,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 23 533 634,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 2 400 079,9 тыс. рублей.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему закону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Курганской области в 2018 году в сумме 1 600 000,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1 400 000,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 1 400 000,0 тыс. рублей.

6. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Курганской области:

1) на 1 января 2019 года в сумме 18 562 263,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 рублей;

2) на 1 января 2020 года в сумме 18 562 263,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 рублей;

3) на 1 января 2021 года в сумме 18 562 263,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

7. Предельный объем государственного долга Курганской области на 2018 год составляет 19 757 850,0 тыс. рублей, на 2019 год - 19 985 854,0 тыс. рублей, на 2020 год - 19 784 695,0 тыс. рублей.

8. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Курганской области на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему закону, Программу государственных внутренних заимствований Курганской области на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 2

Утвердить Перечень главных администраторов доходов областного бюджета и Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 3

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области и местными бюджетами муниципальных образований Курганской области (далее - местные бюджеты) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 4

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 5

Утвердить объемы межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов поселений Курганской области в областной бюджет в соответствии со статьей 211 Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 "О бюджетном процессе в Курганской области", на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 6

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему закону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему закону;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2018 согласно приложению 11 к настоящему закону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему закону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к настоящему закону;

4) распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 4 144 426,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 984 587,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2 019 115,3 тыс. рублей.

Статья 7

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам:

1) на 2018 год согласно приложению 16 к настоящему закону;

2) на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему закону;

3) на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему закону.

2. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских округов Курганской области по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, применяемого для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курганской области:

1) на 2018 год в размере 1,605;

2) на 2019 год в размере 1,605;

3) на 2020 год в размере 1,605.

3. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Курганской области, применяемого для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Курганской области:

1) на 2018 год в размере 0,698;

2) на 2019 год в размере 0,698;

3) на 2020 год в размере 0,698.

4. Определить нормативы финансового обеспечения реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях согласно приложению 19 к настоящему закону и нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 20 к настоящему закону.

5. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам устанавливается Правительством Курганской области.

Статья 8

1. Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме до 100 000 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 2018 года, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Финансовое управление Курганской области проводит реструктуризацию обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным в 2017 году местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов, и осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на следующих условиях:

1) задолженность по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования средствами областного бюджета на дату реструктуризации задолженности процентам подлежит погашению в период до 31 декабря 2018 года включительно равными долями с возможностью ее досрочного погашения;

2) за пользование средствами областного бюджета взимается плата в размере, установленном пунктом 2 настоящей статьи.

Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным в 2017 году местным бюджетам, определяется правовым актом Правительства Курганской области.

Статья 9

1. Установить, что в 2018 году за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

1) развитие образования и науки;

2) проведение научных исследований;

3) развитие физической культуры и спорта;

4) производство сельскохозяйственной продукции;

5) социальное обеспечение населения;

6) развитие культуры, искусства и сохранение культурных ценностей;

7) охрана здоровья граждан;

8) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

10) содействие занятости населения;

11) развитие туризма и туристской деятельности.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с постановлениями Правительства Курганской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в областной бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечением затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) средств областного бюджета, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля Курганской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Статья 10

Приостановить в 2018 году действие отдельных положений законов Курганской области по Перечню согласно приложению 21 к настоящему закону.

Статья 11

Правительство Курганской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности государственных гражданских служащих Курганской области и работников казенных учреждений Курганской области, если такое увеличение не требуется в связи с осуществлением органами государственной власти Курганской области переданных полномочий Российской Федерацией.

Статья 12

Ввести в действие на 2018 год пункт 21 статьи 7 Закона Курганской области от 31 декабря 2004 года № 6 "О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье".

Статья 13

Размер пособия на ребенка подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги в размере 4 процентов.

Статья 14

Установить, что в 2018 году в соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 "О бюджетном процессе в Курганской области" в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета могут быть внесены изменения на основании предложений, представленных в Финансовое управление Курганской области главными распорядителями средств областного бюджета до 27 февраля 2018 года, в случае перераспределения предусмотренных им бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществлялось в 2017 году, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2017 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Губернатор Курганской области А.Г.Кокорин

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