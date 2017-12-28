МИД: Обвинения Эрдогана в адрес Асада не имеют оснований

Недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его сирийский коллега Башар Асад является террористом, не имеют под собой никаких правовых оснований. Об этом в четверг, 28 декабря, на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается того, что президент Турции назвал президента Сирии Башара Асада террористом, то представители правительства Сирии находятся в ООН и представляют сирийское правительство в Совбезе ООН, поэтому само это, даже без дополнительных оценок и аргументов, не имеет под собой никакой правой базы. О моральной составляющей я говорить не буду. С правовой точки зрения подобные заявления безосновательны", - сказала Мария Захарова.

Напомним, в среду во время визита в Тунис Эрдоган заявил о невозможности дальнейшего сотрудничества с Асадом. Он голословно возложил на сирийского президента ответственность за гибель "примерно миллиона своих граждан".