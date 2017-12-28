МИД: Установка ПРО в Японии негативно повлияет на отношения Москвы и Токио

Развертывание в Японии американских систем противоракетной обороны Aegis Ashore окажет негативное воздействие на отношения Москвы и Токио, в том числе на диалог по проблеме мирного договора. С таким предостережением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавнее решение правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore вызывает, конечно, глубокое сожаление, серьезную обеспокоенность", - отметила дипломат. По ее словам, данный шаг японской стороны идет вразрез с усилиями по обеспечению мира и стабильности в регионе. Комплексы Aegis Ashore "оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения", "на практике это будет означать очередное нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при фактическом содействии Японии", - считает Захарова.

"Подобные действия Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между РФ и Японией и окажут негативное влияние на общую атмосферу в двусторонних отношениях, включая переговоры по проблеме мирного договора", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат также отметила, что российская сторона призывает США прекратить наносить ущерб Договору по открытому небу и "заняться деполитизированным поиском решения проблем". Как стало известно, Вашингтон планирует закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайями, запретить пользоваться авиабазой Робинс в штате Джорджия или Эллсуорт в Южной Дакоте. В ответ Москва с 1 января ограничит количество своих аэродромов, которыми могут воспользоваться США в рамках договора.

Согласно этому соглашению, подписанному в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.