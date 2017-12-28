На юге Исландии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 12 человек

На юге Исландии произошло ДТП с участием туристического автобуса. Он столкнулся с легковым автомобилем на опоясывающей всю страну окружной дороге.

После удара более крупное транспортное средство слетело с трассы в кювет. В результате инцидента один человек погиб, еще 12 - серьезно пострадали. Людей доставили вертолетами в одну из больниц Рейкьявика.

Как пишет ТАСС, в автобусе находились 44 туриста (граждане Китая), а также гид и водитель, который получил самые серьезные травмы.

В ноябре-декабре этого года в Исландии перевернулось не менее 4 автобусов с туристами из стран Азии. Причиной большинства ДТП были сложные погодные условия.