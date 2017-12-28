"Прогресс МС-06" успешно отстыковался от МКС

Корабль "Прогресс МС-06" в 4:03 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом РИА Новости сообщили в Центре управления полетами.

Там отметили, что несгораемые элементы конструкции упадут в 07:52 в несудоходном районе Тихого океана.

Напомним, "Прогресс" пристыковался к МКС 16 июня. Космический грузовик доставил на станцию свежие фрукты, овощи, соусы, топливо, сжатые газы, воду, медикаменты, средства индивидуальной защиты, бортовую документацию, материалы и аппаратуру для проведения экспериментов.

Кроме того, на борту находились несколько наноспутников, которые космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский запустили 17 августа.