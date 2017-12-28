Неизвестный сообщил о "минировании" станции метро "Октябрьская"

В Москве проверяют помещения на станции метро "Октябрьская" после звонка с угрозой "минирования". Об этом РИА Новости проинформировал источник в экстренных службах города.

"Проводится проверка на станции метро "Октябрьская" (радиальная) из-за угрозы взрыва", - сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что столичный метрополитен продолжает работать в штатном режиме.

Масштабная волна телефонного терроризма началась в РФ 11 сентября. За это время в 180 городах были "заминированы" порядка 3500 зданий. Массовая эвакуация затронула почти 2,5 миллиона человек.